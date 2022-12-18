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الأحد، 18-12-2022 02:29 م

تردد قناة beIN Sport الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

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الوكيل الإخباري -  في السادسة مساء اليوم، الأحد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لاستاد لوسيل، لمتابعة المواجهة المثيرة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا
 
وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على يوتيوب، على أن تكون التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب من الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة.
موعد مباراة الارجنتين وفرنسا والقنوات المفتوحة الناقلة
 
مباراة الأرجنتين وفرنسا تقام فى الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب لوسيل، ومن المقرر بث المباراة على  قنوات beIN Sports HD، وAlkass One HD المفتوحة.
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا
 
وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على يوتيوب، على أن تكون التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب من الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة.
موعد مباراة الارجنتين وفرنسا والقنوات المفتوحة الناقلة
مباراة الأرجنتين وفرنسا ستقام فى الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب لوسيل، ومن المقرر بث المباراة على  قنوات beIN Sports HD، وAlkass One HD المفتوحة.

الأرجنتين ضد فرنسا

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز فى شباك الحارس ياسين بونو بسهولة، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس، ليسجل الهدف بسهولة.

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مباراة الأرجنتين وفرنسا
وتأهل التانجو على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أول أمس، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

تعرف على تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات
تردد القناة: 11054-12604
معدل الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تعرف على تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات
تردد القناة: 12379
معدل الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

 

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