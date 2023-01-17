الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 02:13 م

ترشيح زيدان لمنصب مفاجئ مع فرنسا

1202317101847280389171


الوكيل الإخباري - يدعم الجمهور الفرنسي، ترشيح زين الدين زيدان أسطورة الديوك وريال مدريد، إلى منصب جديد في الكرة الفرنسية.

وكان زيدان يحلم بقيادة منتخب فرنسا، لكن نويل لو جريه الرئيس السابق لاتحاد الكرة، جدد عقد ديدييه ديشامب حتى نهائيات كأس العالم 2026.

اضافة اعلان

 

وأبرزت شبكة "لو سبورت 10"، إجراء استطلاع كبير للرأي بين الفرنسيين عن المرشح المحتمل لخلافة نويل لو جريه في منصب رئيس اتحاد الكرة.

وذكرت الشبكة الفرنسية أن زيدان جاء في صدارة المرشحين لخلافة لو جريه، وحصل على 32% من أصوات الفرنسيين، بينما جاء ديشامب في الترتيب الثاني بنحو 24%.

ولا يرتبط زين الدين زيدان حاليا بعقد مع أي فريق، لكن زعمت الكثير من التقارير بأنه قد يدرب يوفنتوس أو ريال مدريد في الموسم المقبل.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202317124927183736859

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120231711159203203942

لابورتا يسخر من ريال مدريد بعد الفوز بالسوبر

1202317112128904872652

ميسي يفاجئ جماهير الهلال بأهم قرار

1202317104327394661466

كلوب يحسم مصيره مع ليفربول: سأرحل في حالة واحدة

1202317103730299744435

لماذا باع باريس سان جيرمان قميص ميسي الذي ارتداه أمام أنجيه؟

1202317101257729344118

سرقة مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

أخبار متعلقة
120231011211338812467

مفاجأة.. الريال يخطط لإقالة أنشيلوتي وإعادة زيدان

1220222691036816228216

باقة من القنوات الناقلة .. بشرى سارة لجماهير العراق و"خليجي 25"

12202226953580072280

جدول مباريات "خليجي 25".. والقنوات الناقلة مجانا

122022251214910958388

اختتام الأسبوع الثالث من دوري النخبة ت 19

1220222512356728188784

الوحدات بطلاً لدوري الناشئين ت 17

12202225121415884091452

ليفاندوفسكي: لهذا السبب نهائي مونديال قطر "الأروع" على الإطلاق