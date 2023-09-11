الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

الفراية يشدد على هذا الامر الهام ويكشف عن اجراءات لوزارة الداخلية

هذه عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الليلة

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 1.1% الى 20.5% عالمياً

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

الإثنين، 11-09-2023 04:17 م

تركي آل الشيخ يرد على منتقدي سوق الانتقالات السعودية

9202311112346709859868


الوكيل الإخباري - رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة ترفيه في السعودية، على منتقدي صفقات أندية دوري روشن لضم نجوم كرة القدم عالميين خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأنفقت أندية دوري روشن الكبار أبرزها (الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة)، أموالا طائلة لضم لاعبين كبار من أوروبا في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أمثال كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل إلى الاتحاد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار الذي انضم إلى نادي الهلال، الأمر الذي لم يلق صدى إيجابيا عند بعض الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام الغربية وتحديدا في إنجلترا.

وقال تركي آل الشيخ لقنوات "beIN SPORTS"، ردا على المنتقدين: "برأيي الخاص أنا أشوف أن المخاوف في إنجلترا مبالغ فيها، أعتقد أن من حق السعودية أن تطور الدوري لديها، وهذه خطة موضوعة من 2016 وانطلقت في 2017".

وتابع: "لم نر أصواتهم على الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي، هما كانا سباقين في هذا المجال، لم نسمع أصواتهم لما سحبوا اللاعبين والرعاة من الدوري الإيطالي، ولم نسمع أصواتهم عندما استثمر أشخاص من الخارج في دوريهم، الذي كان في التسعينات دوري ضعيف"، حسب قوله.

اضافة اعلان


وأضاف آل الشيخ: "من حق السعودية أن تعمل على تطوير دوريها، وإسعاد شعبها والمقيمين فيها، ولجذب سياح وأنظار العالم للرياضة عندها، لا أتكلم عن كرة القدم فقط، غير مستغرب منهم هذا الموضوع (الانتقاد) وغير واقعي في نفس الوقت".

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202311164227881860855

برشلونة يقدم مساعدات إنسانية لضحايا زلزال المغرب

9202311115522786516524

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

920231111471653638356 (1)

نجم بايرن ميونخ يهدد مكانة لاعب ريال مدريد

92023111136640388836

ديوكوفيتش يعلن موقفه من كأس ديفيز

9202311105614991176649

سكالوني يتحفظ على إشراك ميسي أمام بوليفيا

9202311105028284091823

بعد رحيل 11 لاعبا.. تشافي يعيد بناء هجوم برشلونة

أخبار متعلقة
8202314164751795922394

رسميا.. أفشة يوقع على بياض للأهلي

820231415132520562236

الإطاحة بنيمار تقوي مشروع باريس الجديد

8202314153849805460515

3 بطولات جديدة للأندية الاسيوية وجائزة مالية ضخمة

8202314134328203077804

أستون فيلا يخسر مدافعه لفترة طويلة

8202314131645998069511

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

820231411537305957341 (1)

تشيلسي يحسم صفقة قياسية