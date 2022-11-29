تركي آل الشيخ يشعل مواجهة السعودية والمكسيك بمسابقة استثنائية

الوكيل الإخباري - تترقب جماهير كرة القدم العربية والسعودية بشكل خاص بحماسة المواجهة الحاسمة للـ"أخضر" أمام نظيره المكسيكي، والتي ستكون بوابة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.



ويحتضن استاد لوسيل مباراة السعودية والمكسيك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر، غدا الأربعاء.



وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن مسابقة استثنائية لمتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي على جائزة بلغت قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.



ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، طالب فيها متابعيه بتوقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك، إضافة لإعادة النشر ووضع إعجاب على المنشور، كشروط للاشتراك في المسابقة.





واختتم تغريدته قائلا: "خذوها بتنافس وابغى أسلي نفسي وانسى العلاج.. بالتوفيق للجميع".



وما يزال لدى المنتخب السعودي فرصتين للصعود إلى دور الـ16، بالرغم من الخسارة أمام بولندا في الجولة الثانية بهدفين دون رد، وهي:



الفرصة الأولى: الفوز على المكسيك في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات يضمن للمنتخب السعودي التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مواجهة بولندا والأرجنتين الختامية، ومباراة اليوم بين الأرجنتين والمكسيك.



الفرصة الثانية:انتهاء جميع المباريات القادمة في المجموعة الثالثة بالتعادل يؤهل الأخضر برصيد 4 نقاط مع بولندا 5 نقاط، حيث إنه في هذه الحالة سيكون رصيد المكسيك 3 نقاط والأرجنتين نقطتين.



أما في حال خسارة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة ضد المكسيك، فإن حظوظه سوف تنتهي رسميا، وبالتالي سيغادر كأس العالم "قطر 2022" من الدور الأول.

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