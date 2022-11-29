الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

رئيس محكمة الجنايات يمدِّد حظر النَّشر في جريمة قتل بجرش

إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة بعملية دهس شرقي رام الله

وصفة طبية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – صورة

الكشف عن سبب حادث باص الجامعة الهاشمية - فيديو

بلدية معان: 35 ملاحظة وردت غرفة الطوارئ صباح اليوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

الكهرباء الأردنية للمواطنين: اضبطوا الكيزر على 60° خلال الشتاء

فيديو - لحظة وقوع حادث باص الجامعة الهاشمية

إربد والطفيلة والمفرق.. أمطار غزيرة تبعث الأمل بموسم زراعي جيد

الثلاثاء، 29-11-2022 01:30 م

تركي آل الشيخ يشعل مواجهة السعودية والمكسيك بمسابقة استثنائية

11202229115826962317885


الوكيل الإخباري - تترقب جماهير كرة القدم العربية والسعودية بشكل خاص بحماسة المواجهة الحاسمة للـ"أخضر" أمام نظيره المكسيكي، والتي ستكون بوابة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحتضن استاد لوسيل مباراة السعودية والمكسيك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر، غدا الأربعاء.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن مسابقة استثنائية لمتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي على جائزة بلغت قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، طالب فيها متابعيه بتوقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك، إضافة لإعادة النشر ووضع إعجاب على المنشور، كشروط للاشتراك في المسابقة.


واختتم تغريدته قائلا: "خذوها بتنافس وابغى أسلي نفسي وانسى العلاج.. بالتوفيق للجميع".

وما يزال لدى المنتخب السعودي فرصتين للصعود إلى دور الـ16، بالرغم من الخسارة أمام بولندا في الجولة الثانية بهدفين دون رد، وهي:

الفرصة الأولى: الفوز على المكسيك في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات يضمن للمنتخب السعودي التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مواجهة بولندا والأرجنتين الختامية، ومباراة اليوم بين الأرجنتين والمكسيك.

الفرصة الثانية:انتهاء جميع المباريات القادمة في المجموعة الثالثة بالتعادل يؤهل الأخضر برصيد 4 نقاط مع بولندا 5 نقاط، حيث إنه في هذه الحالة سيكون رصيد المكسيك 3 نقاط والأرجنتين نقطتين.

أما في حال خسارة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة ضد المكسيك، فإن حظوظه سوف تنتهي رسميا، وبالتالي سيغادر كأس العالم "قطر 2022" من الدور الأول. 

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202229112329631087966

مغامرة في عقل رينارد قبل موقعة المكسيك

11202229103215561079940 (1)

قائمة المتأهلين لدور الـ16 من كأس العالم "قطر 2022"

1120222910505174404844

المعلق الشهير خليل البلوشي يبكي على الهواء لهذا السبب!

11202229111325793054319

الفيفا يحسم الجدل حول هدف كريستيانو رونالدو في أوروغواي

63837ba1a31b7

تزامنا مع فوز المغرب.. سرقة منزل 'عدو' حكيم زياش

45454

برونو يعلق على الهدف الحائر للبرتغال ضد أوروجواي

أخبار متعلقة
11202224133859281140645

بالصور.. إسبانيا تبدأ الإعداد لموقعة ألمانيا

11202215103342114120036

بالفيديو.. حملة الفيفا تلم شمل رونالدو وميسي

1120221594519942519808

مفاجأة.. بايرن ميونخ يبدأ مفاوضاته مع رونالدو

11202214162033730464802

إيتو يتوقع تأهل الكاميرون والمغرب لنهائي مونديال قطر

11202214151459559233203

كاهيل يتوقع فوز البرازيل بمونديال قطر

1120221410814586054019

توقف الدوري الإنجليزي قبل مونديال قطر