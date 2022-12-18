تركي آل الشيخ يقدم هدية لأمير قطر بمناسبة انتهاء كأس العالم

إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…و ان شاءالله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم 🇸🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/5fFidioybJ— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2022
وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية والتي ستجمع المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، لمعرفة هوية حامل لقب كأس العالم 2022.
يذكر أن المنتخب المغربي خسر أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.
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