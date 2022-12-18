تركي آل الشيخ يقدم هدية لأمير قطر بمناسبة انتهاء كأس العالم

الوكيل الإخباري -

إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…و ان شاءالله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم 🇸🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/5fFidioybJ December 17, 2022

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أهدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أغنية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتهاء مونديال "قطر 2022" الذي يسدل ستارة الختام اليوم الأحد.ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية بـ"تويتر" فيديو الأغنية وعلق: "إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…وإن شاء الله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم".

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية والتي ستجمع المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، لمعرفة هوية حامل لقب كأس العالم 2022.



يذكر أن المنتخب المغربي خسر أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

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