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الإثنين، 02-10-2023 11:39 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإقالة مدرب الهلال

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الوكيل الإخباري -  رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على شائعة تدخله لإقالة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال في فترته الأولى، والتي كانت في النصف الأول من موسم 2018-2019.

وقال آل الشيخ في حديثه عبر برنامج "أكشن مع وليد": "هل من المعقول أن أتدخل في قرار إقالة جيسوس من تدريب الهلال في فترته الأولى، بعد رحيلي عن وزارة الرياضة بشهرين".

وأضاف قائلا: "والدي في وقت من الأوقات كان يعتقد أني كنت خلف إقالة جورجي جيسوس من منصبه بنادي الهلال في عام 2019".

كما نفى تركي آل الشيخ مزاعم البعض بمحاربته للنادي الأهلي، بقوله: "هل من المعقول أن أحارب الأهلي، عليكم أن تتذكروا كيف تدخلت لحل موضوع النادي في قضية الحارس محمد العويس".

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وتابع: "نصحت ماجد النفيعي بعدم العودة للأهلي.. وهناك أعضاء شرف في الأهلي مشكلتهم مع تركي آل الشيخ فقط.. وأين هم؟".

وذكر تركي الشيخ خلال حديثه:"منفتحين لاستقبال عروض من الاتحاد والأهلي للمشاركة في موسم الرياض إلى جانب الهلال والنصر والشباب، فنحن جهة حكومية وننظم الفعاليات وفقا للعوائد المالية التي ستدرها علينا".

وأردف: "حصلنا علي موافقة ناد أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميص الفريق ولدينا فعاليات متنوعة ولا تقتصر فقط على الرياضة".

وقال تركي الشيخ ردا على سؤال حول مجاملة خالد البلطان بإقامة مباراة بين الشباب وروما: "ماذا سيقدم لي خالد البلطان؟ رجل عزيز لكنها ليست مجاملة ونحن نبحث عن ما يفيدنا في موسم الرياض".

وختم: "لم يتوقع أحد "أن يشاهد نجوم مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم من المتواجدين بالدوري، أكبر الرعاة لدينا في الترفيه وزارات الثقافة والسياحة والرياضة".

 

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