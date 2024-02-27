تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت بالجملة في نهائي الأهلي والزمالك

الوكيل الإخباري - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجآت بالجملة في مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم، التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن فاعليات موسم الرياض.



ومن المقرر أن تقام مباراة قطبي الكرة المصرية يوم الجمعة 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك، في الرياض.



وأكد آل الشيخ عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس2 أن "المملكة ستستضيف أقدم فريقين في المنطقة العربية بقيمة الأهلي والزمالك"، موضحا أن التذاكر نفدت فور طرحها بدقائق قليلة.



وقال آل الشيخ: "الهدف من استضافة نهائي كأس مصر تعزيز العلاقات بين السعودية ومصر فالعلاقة استراتيجية بين البلدين".



وأشار إلى وجود تذاكر مخصصة للأهلي والزمالك وأخرى للاتحاد المصري لكرة القدم.



وأكد: "تم تخصيص 44 كاميرا لنقل مباراة نهائي الكأس من بينها 28 كاميرا داخل أرض الملعب".



وواصل: "سيتم رفع جودة المشاهدة في قناتي أون تايم سبورتس وإم بي سي مصر الناقلتين للمباراة، وتم الاتفاق مع طاقم إسباني بقيادة أوسكار لاجو الذي أخرج نهائي كأس العالم 2022، ويساعده فريق من أمريكا".



وتابع: "سيتم استئذان الأهلي والزمالك لوضع كاميرات على مقاعد البدلاء وفي غرف تبديل الملابس".



وأكمل: "سيتم تخصيص ستوديو قبل اللقاء بقيادة سيف زاهر وهاني حتحوت، سيضم نخبة من النجوم السابقين على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه وحسام غالي وحازم إمام".



وأكد أن هناك "ستوديو تفصيلي قبل المباراة مباشرة سيشهد حضور البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي إلى جانب حكم عالمي وحكم مصري لتحليل اللقطات وسيكون المعلق مدحت شلبي".



وقال إن بعض الاحتفالات ستجري قبل انطلاق المباراة وبعد نهايته.



مضيفا: "الأجواء رائعة بين الأهلي والزمالك وشاهدت زيارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للزمالك وهو أمر جيد لأن الشحن يقتصر على أرض الملعب فقط".



ووجه آل الشيخ الدعوة للخطيب وحسين لبيب رئيس الزمالك لزيارة السعودية وحضور المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.



يذكر أن نادي الأهلي هو الأكثر فوزا بلقب بطل كأس مصر برصيد 38 لقبا، متقدما بفارق 10 ألقاب على وصيفه الزمالك.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة