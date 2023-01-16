الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

الإثنين، 16-01-2023 03:25 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للهلال والنصر بفيديو ساخر

1202316124447424700109


الوكيل الإخباري - سخر تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي من وضع الهلال والنصر حال فوز فريقهما بمواجهة موسم الرياض بين الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

اضافة اعلان


ونشر آل الشيخ فيديو لشخصين أحدهما يرتدي القميص الأزرق والآخر القميص الأصفر، يحملان كأسا بعدما قاموا بشقه لنصفين، معلقا: "وضعنا إذا فزنا في الكأس .. كلنا موسم الرياض".

ويواجه الزعيم والعالمي مجتمعان تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الفريق الفرنسي، في 19 من يناير الجاري، في لقاء ودي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومنح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قائد فريق "النصر والهلال" ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وستكون هذه هي أول مباراة بخوضها رونالدو في السعودية بعد انضمامه للعالمي، على أن تكون أول مباراة رسمية له أمام الاتفاق في 22 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202316163730572006574

ودية النصر والهلال تساعد سان جيرمان على حل أزمة كبرى

1202316125414722471970

ليفاندوفسكي مدمر ريال مدريد بـ 3 ألوان

120231613557330103569

منتخب السيدات يستأنف تدريباته بحضور 19 لاعبة

120231613829787495054

المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني ودياً

1202316132240509889567

طاقم تحكيم قطري يدير مباراة كأس موسم الرياض

1202316123339548580771

رونالدو يجتاز الاختبارات البدنية وجاهز للعب 90 دقيقة مع النصر

أخبار متعلقة
12023169911772527492

رسميا.. رونالدو يحمل شارة قيادة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

1202310101851233733825

250 مليون يورو وراء سفر مبابي إلى أمريكا

12023109110347481063

آل الشيخ يكشف عن قميص نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

12023991425265606390

آل الشيخ يفجر مفاجأة.. لأول مرة يطرح مزادا على تذكرة وحيدة بمميزات مذهلة (فيديو)

120234132433427339908

سان جيرمان يؤجل الرد على طلب ميلان

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022