تركي آل الشيخ يوجه رسالة للهلال والنصر بفيديو ساخر

الوكيل الإخباري - سخر تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي من وضع الهلال والنصر حال فوز فريقهما بمواجهة موسم الرياض بين الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

اضافة اعلان



ونشر آل الشيخ فيديو لشخصين أحدهما يرتدي القميص الأزرق والآخر القميص الأصفر، يحملان كأسا بعدما قاموا بشقه لنصفين، معلقا: "وضعنا إذا فزنا في الكأس .. كلنا موسم الرياض".



ويواجه الزعيم والعالمي مجتمعان تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الفريق الفرنسي، في 19 من يناير الجاري، في لقاء ودي، ضمن فعاليات موسم الرياض.



ومنح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قائد فريق "النصر والهلال" ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وستكون هذه هي أول مباراة بخوضها رونالدو في السعودية بعد انضمامه للعالمي، على أن تكون أول مباراة رسمية له أمام الاتفاق في 22 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

