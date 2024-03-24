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الأحد، 24-03-2024 01:26 م

تسجيل أسرع هدف دولي في التاريخ

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الوكيل الإخباري - سجل كريستوف بومغارتنر هدفا لمنتخب النمسا بعد ست ثوان فقط من صفارة بداية مباراة ودية أمام سلوفاكيا يوم السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.

وانطلق بومغارتنر (24 عاما) من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف مع احتفال لاعب خط وسط رازن بال شبورت لايبزيغ وسط زملائه بالمنتخب.

وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013 عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوان من صفارة البداية.

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