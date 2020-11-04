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الأربعاء، 04-11-2020 12:14 م

تسريب جديد عن كارثة مباراة النصر والشباب

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الوكيل الإخباري _ سرب المصور الصحفي الرياضي فهد المري، معلومات خطيرة للغاية، عن مباراة النصر و الشباب الجدلية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
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وسقط النصر، بهدف مقابل اثنين، أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة وصفها العالمي بـ"المذبحة التحكيمية والفضيحة الكبرى".

وكتب المري في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصدر خاص أكد لي.. أن شاشة الفيديو (فار)، كانت متعطلة، قبل بداية المباراة الجدلية".

وأشار المصور الرياضي، إلى أنه بسبب هذا العطل، لم يستطع الحكم، العودة للشاشة؛ لمشاهدة الحالات، واتخاذ القرار المناسب.

وعلى الرغم من عدم ذكر المري، اسم المباراة، إلا أنه لا يوجد أي مواجهة جدلية شهدها الوسط الرياضي السعودي، في الموسم الحالي 2020-2021، إلا تلك التي جمعت بين النصر والشباب، في الجولة الثالثة من الدوري.

وتعرض شكري الحنفوش، حكم المباراة، لهجوم عنيف من جماهير النصر، لعدم عودته إلى شاشة "الفار"، ومراجعة بعض اللقطات الجدلية؛ مثل: هدف الشباب الأول، وضربة الجزاء غير المحتسبة لمصلحة بيتي مارتينيز.



 




 

 


 

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