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السبت، 25-02-2023 01:42 م

تسريب هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب بالعالم

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الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي للكشف عن جوائز الأفضل لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن خلال وقت سابق عن القائمة المختصرة لنيل جائزة الأفضل في العالم، يوم 6 فبراير/ شباط الماضي قبل الحفل المرتقب مساء الاثنين المقبل.

شهدت القائمة وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وعلى مستوى المدربين، تشهد القائمة حضور الثلاثي الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، والإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد).

ويتصدر الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لاعب وست هام قائمة الحراس المرشحين لجائزة الأفضل بجانب البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والمغربي ياسين بونو (إشبيلية).

كشف موقع "relevo" الإسباني بعض التسريبات، الذي أكد أن الجوائز ستشهد هيمنة أرجنتينية بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة 3-3.

 

وأوضح المصدر أن ميسي سيحصد جائزة أفضل لاعب في العالم وإيميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى، وسيحسم ليونيل سكالوني سباق المدربين لصالحه.

وأكد الموقع الإسباني أن تتويج الثلاثي الأرجنتيني يبدو متوقعا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه مع "التانجو" في مونديال قطر.

وتعود آخر مرة توج فيها ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا إلى عام 2019، ويأمل في معادلة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

ملاعب 

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