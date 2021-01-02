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السبت، 02-01-2021 03:19 م

تسريب وجهات ميسي المقبلة

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الوكيل الإخباري _ مع دخولنا في عام 2021، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادراً على التفاوض من نادي جديد من أجل الإتفاق على الإنتقال له مع نهاية الموسم.


ينتهي عقد اللاعب مع برشلونة في الصيف، ولا يوجد أي مؤشرات حتى الآن على إمكانية توصل الطرفين لإتفاق حول تجديد العقد.


ويأمل جمهور البارسا أن تكون لنتائج إنتخابات النادي في نهاية الشهر الحالي، دوراً في بقاء القائد صاحب الـ 33 عاماً، لو أعجبه مشروع الإدارة الجديدة.

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وسلطت الصحف الضوء عن أقرب وجهتين لميسي في الصيف المقبل حال الرحيل عن برشلونة وعدم رغبته في تمديد عقده.

واشارت إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي هما والوجهتان الأقرب لميسي للعديد من الأسباب أبرزها القوة الاقتصادية لديهم بجانب وجود جوارديولا في السيتي ونيمار في باريس وهما من أقرب الاشخاص لميسي حاليا.


ويتواجد ميسي مع برشلونة منذ عام 2000، وبدأ اللعب للفريق الأول في عام 2004، وخاض حتى الآن 749 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 644 هدف، ومرر 283 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق الكاتالوني بـ 34 بطولة.

 

 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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