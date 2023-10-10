الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

توجيهات عاجلة من جلالة الملك عبد الله الثاني

العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

12 مسجدا دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال يعلن مقتل 124 من جنوده

عاجل

القسام تقصف تل ابيب رداً على استهداف المدنيين

الثلاثاء، 10-10-2023 03:14 م

تسلل كانسيلو يفجر القلق في برشلونة

10202310104520722431267 (1)


الوكيل الإخباري -  يشعر نادي برشلونة بالقلق الشديد من الأدوار التي يقدمها لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

ويلعب كانسيلو لصالح برشلونة لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى صيف 2024.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن ضم كانسيلو، كان مطلبًا ملحًا من قبل المدرب تشافي، لتدعيم خيارات البارسا في الجانب الهجومي، لكن مع تتابع المباريات ظهرت مؤشرات مثيرة للقلق بشأن مستوى الظهير البرتغالي.

وأشارت إلى أن كانسيلو يتسلل إلى مساحات غير معتادة للظهير الأيمن على مستوى الهجوم، مما يورط برشلونة في مشاكل دفاعية تؤدي لاهتزاز شباكه.

وأوضحت "كانسيلو تألق أمام بيتيس وأنتويرب، لأنهما من الأندية التي تبني اللعب من الخلف بشكل متوقع، ولذلك لم يعرف البرتغالي، طريق المعاناة أمامهما".

وبدأت صعوبات البارسا في الظهور أمام سيلتا فيجو، وهي أول مباراة ضد فريق يلعب بـ 5 لاعبين في الخلف، ويشكل تحولات هجومية سريعة.

ولم يظهر كانسيلو بشكل سيئ في تلك المباراة، بل على العكس تمامًا، تصدر المشهد بعد منحه تمريرة حاسمة إلى ليفاندوفسكي، وتسجيله هدف الفوز.

لكن حدث ذلك في الدقائق الأخيرة، في فترة جنون حقيقي، حيث ذهب برشلونة للهجوم بكل شيء، لأن لم يكن لديه خيار آخر، إلا أنه قبل ذلك، كانت المساحة خلف كانسيلو، مستباحة للغاية.

وتعرض كانسيلو لصعوبات في مباراة ريال مايوركا أيضًا، لأنه فريق آخر يعتمد على الهجمات المرتدة.

وكان كانسيلو أكثر تحفظا أمام إشبيلية، وقلل كثيرًا من أدواره الهجومية، ثم واجه صعوبات في بورتو، حيث تسبب جالينوس في مشاكل كثيرة له، ونفس الأمر حدث أمام غرناطة، عندما التقى برايان سرقطسة، اللاعب السريع الذي استغل المساحات الكبيرة التي تركت خلفه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حل هذه المشكلة ليس سهلا، حيث يمكن أن يكون كانسيلو، أكثر تحفظا، أو يقرر تشافي حمايته بوجود 3 لاعبين في خط الدفاع.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202310111524978273862 (1)

تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو إلى روما

1020231011830103388573

طرح تذاكر كأس أمم آسيا 2023

102023101193395314493

بيان حاسم من الاتحاد الإسباني بشأن يامال

1020231010523409630610

يويفا.. حصول انجلترا وإيرلندا على حق استضافة يورو 2028

1020231010467424718958 (1)

5 منتخبات عربية تترقب قرعة نهائيات أمم أفريقيا 2023

10202310103053451178697

مانشستر يونايتد يضع شرطا للعفو عن سانشو

أخبار متعلقة
102023516142558328979

برشلونة يعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة ليفاندوفسكي

920232491050729910609

برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة

9202320142053779608110

رسميا.. برشلونة يجدد عقد جوهرته