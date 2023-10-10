تسلل كانسيلو يفجر القلق في برشلونة

الوكيل الإخباري - يشعر نادي برشلونة بالقلق الشديد من الأدوار التي يقدمها لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.



ويلعب كانسيلو لصالح برشلونة لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى صيف 2024.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن ضم كانسيلو، كان مطلبًا ملحًا من قبل المدرب تشافي، لتدعيم خيارات البارسا في الجانب الهجومي، لكن مع تتابع المباريات ظهرت مؤشرات مثيرة للقلق بشأن مستوى الظهير البرتغالي.



وأشارت إلى أن كانسيلو يتسلل إلى مساحات غير معتادة للظهير الأيمن على مستوى الهجوم، مما يورط برشلونة في مشاكل دفاعية تؤدي لاهتزاز شباكه.



وأوضحت "كانسيلو تألق أمام بيتيس وأنتويرب، لأنهما من الأندية التي تبني اللعب من الخلف بشكل متوقع، ولذلك لم يعرف البرتغالي، طريق المعاناة أمامهما".



وبدأت صعوبات البارسا في الظهور أمام سيلتا فيجو، وهي أول مباراة ضد فريق يلعب بـ 5 لاعبين في الخلف، ويشكل تحولات هجومية سريعة.



ولم يظهر كانسيلو بشكل سيئ في تلك المباراة، بل على العكس تمامًا، تصدر المشهد بعد منحه تمريرة حاسمة إلى ليفاندوفسكي، وتسجيله هدف الفوز.



لكن حدث ذلك في الدقائق الأخيرة، في فترة جنون حقيقي، حيث ذهب برشلونة للهجوم بكل شيء، لأن لم يكن لديه خيار آخر، إلا أنه قبل ذلك، كانت المساحة خلف كانسيلو، مستباحة للغاية.



وتعرض كانسيلو لصعوبات في مباراة ريال مايوركا أيضًا، لأنه فريق آخر يعتمد على الهجمات المرتدة.



وكان كانسيلو أكثر تحفظا أمام إشبيلية، وقلل كثيرًا من أدواره الهجومية، ثم واجه صعوبات في بورتو، حيث تسبب جالينوس في مشاكل كثيرة له، ونفس الأمر حدث أمام غرناطة، عندما التقى برايان سرقطسة، اللاعب السريع الذي استغل المساحات الكبيرة التي تركت خلفه.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حل هذه المشكلة ليس سهلا، حيث يمكن أن يكون كانسيلو، أكثر تحفظا، أو يقرر تشافي حمايته بوجود 3 لاعبين في خط الدفاع.

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