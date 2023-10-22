تسمية أول ضحايا تشيلسي في عهد بوكيتينو

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي مساء الأحد، عن أول ضحايا المدير الفني لفريق تشيلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

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وذكرت صحيفة "ميرور" أن الضحية الأولى لبوكيتينو، المقرر أن يرحل في يناير/كانون الثاني المقبل، هو الإنجليزي تريفوه شالوباه، لأنه لم يعد ضمن خطط بوكيتينو في تشيلسي.



وكان خريج أكاديمية تشيلسي قد رفض الانتقال إلى نوتنجهام فورست في الرمق الأخير للانتقالات الصيفية، على أمل أن تتم إعارته إلى بايرن ميونخ.



ويغيب تشالوباه حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة، ولم يظهر بعد تحت قيادة بوكيتينو.



ويشير التقرير إلى أنه بعد تسليم المدرب الأرجنتيني "السيطرة الكاملة على مسار الانتقالات"، سيكون شالوباه متاحا في السوق الشتوية.



ويتوقع الجانبان أن يغادر شالوباه، بينما يعتقد أن بايرن ميونخ يستعد لإحياء اهتمامه بلاعب الوسط الإنجليزي.



وينظر إلى بيع شالوباه على أنه مفيد لتشيلسي، فيما يتعلق بتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف.

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