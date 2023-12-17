تشافي: أشعر بخيبة أمل.. وهذه مشكلة برشلونة

الوكيل الإخباري - يشعر تشافي مدرب برشلونة، بخيبة أمل عقب التعادل 1-1 مع فالنسيا، السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر الليجا.



وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة آس "كنا نستحق الفوز على فالنسيا، ظهرنا بشكل جيد وفعلنا كل شيء للفوز".



وأضاف "نعاني من مشاكل كبيرة في الفاعلية، يتوجب أن نكون أكثر قوة في منطقة جزاء الخصم، وأهدرنا اليوم نقطتين، والخروج بنقطة لا يجعلنا نشعر بالرضا".



وتابع "لا يمكننا أن نتهاون بهذه الطريقة، وكانت بمثابة مباراة نهائية، وكانت تحت سيطرتنا وكنا في الطريق لتسجيل الهدف الثاني".



وأردف "بالدي؟ لقد كان جيدًا وصنع مجموعة فرص، والفريق بشكل عام كان جيدًا وتمت السيطرة على المباراة".



وأتم "أنا هادئ وبنفس الحماس كما هو الحال دائما، لكن اليوم أشعر بخيبة أمل".

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