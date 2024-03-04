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الإثنين، 04-03-2024 03:11 م

تشافي: أهدرنا فرصة كبيرة جدا

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الوكيل الإخباري -  أعرب مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن شعوره بالإحباط عقب التعادل السلبي أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، معتبرا أنهم أهدروا "فرصة كبيرة جدا" لتقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر وخطف الوصافة من جيرونا.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال تشافي: "لم نشعر بأريحية. لا يمكن أن نشعر بالرضا وعلينا أن ننتقد أنفسنا. اليوم أهدرنا فرصة كبيرة جدا.. أشعر بالإحباط".

كما أقر مدرب البارسا بأن الإصابات ربما كان لها تأثيرا "لأنها طالت لاعبين أساسيين" في إشارة إلى فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس في بداية المباراة، مبرزا أهميتهما في وسط الملعب، في الوقت الذي أعرب فيه عن أمله في أن يعودا في أقرب وقت.

وأكد تشافي أن "اللاعبين يتأثرون عندما يعجزون عن تحقيق الفوز، لاسيما أنهم يعلمون أنها كانت فرصة جيدة للغاية. كنا بحاجة إلى الإيمان أكثر بما نفعله، لكن أتلتيك دافع أيضًا بشكل جيد جدا".

وأوضح أنه "في أول 15 إلى 20 دقيقة كان هناك شعور بأننا قادرون على الفوز، ولكن بعد ذلك انخفض المستوى. ربما كنا بحاجة إلى مزيد من الثقة فيما نفعله لأنها كانت فرصة كبيرة جدًا".

وبهذا التعادل رفع البارسا رصيده إلى 58 نقطة، يظل بها ثالثا بفارق نقطة واحدة خلف جاره جيرونا، الذي سقط بهدف دون رد أمام مايوركا، و8 عن المتصدر وغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سقط هو الآخر في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام فالنسيا السبت.

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