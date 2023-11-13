الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2024

الأزهر يطالب "بمحاكمة الكيان الصهيوني".. ويوجه رسالة للعالم

الملك: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

الخارجية: إجلاء 69 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

مجلس النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

بقذائف الياسين 105 .. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية

"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي

القسام : استهدفنا 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول بإدانة تبريرات المتطرف بن غفير لقتل المدنيين الفلسطينيين

عاجل

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

الإثنين، 13-11-2023 02:49 م

تشافي: انتقادات الصحافة تؤثر على اللاعبين

1120231391933551597733


الوكيل الإخباري  - أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، أن الانتقادات الموجهة من الصحافة تؤثر على اللاعبين، ولهذا السبب لا يلعبون بشكل جيد.

جاءت تصريحات تشافي عقب الفوز الصعب على ألافيس 2-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وصرح المدرب عقب اللقاء أن اللاعبين لعبوا بشكل أكثر توتراً من المعتاد، بسبب ما يدور خارج الملعب".

وقال المدرب الكاتالوني: "ليس من الطبيعي ألا نرى أفضل نسخة من لاعبينا لأنهم لا يلعبون متحررين".

وأشار تشافي إلى أن أخطاء مثل استقبال هدف في الثانية 18 تسببت في إهدار الفريق الكثير من النقاط طوال الموسم.

وأكد أن غوندوغان ليس معتاداً على إهدار مثل تلك الفرص. كما أن ألافيس لعب بتكتل دفاعي واستغل الهجمات المرتدة، خطأ غير مقبول".

وأضاف: "بين الشوطين طلبت من اللاعبين أن يكونوا هادئين".

وأشار تشافي إلى أنه كان لطيفاً مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، لأنهم يحتاجون إلى المودة أكثر من النقد".

واختتم: "نمر بمرحلة من تراجع المستوى، خضنا مباراتين سيئتين للغاية على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد واليوم".

اضافة اعلان

 

ملاعب

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231393820123446037

مدافع الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

1120231383345488725547

مودريتش يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

1120231382455788114387

مدرب ألافيس يحدد سبب الخسارة أمام برشلونة

1120231381616176905097 (1)

رودري: استقبال 4 أهداف ليس طبيعيا

112023138616537213538

حقيقة معاقبة جماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

112023137579723505089

كالهانجولو يعتلي عرشا تركيا بالكالتشيو

أخبار متعلقة
1120231382455788114387

مدرب ألافيس يحدد سبب الخسارة أمام برشلونة

10202322112546685239913

فيليكس على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو

10202322104559344988511

برشلونة في مهمة صعبة أمام أتلتيك بيلباو قبل موقعة الكلاسيكو

10202316155515577253624 (1)

3 سيناريوهات تؤمن بقاء فيليكس مع برشلونة

1020231610355144287368

برشلونة يتخلص من نجمه بسبب وضعه المالي

102023161056690597097

برشلونة مجبر على دفع تعويض بسبب الزلزولي