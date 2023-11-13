تشافي: انتقادات الصحافة تؤثر على اللاعبين

الوكيل الإخباري - أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، أن الانتقادات الموجهة من الصحافة تؤثر على اللاعبين، ولهذا السبب لا يلعبون بشكل جيد.



جاءت تصريحات تشافي عقب الفوز الصعب على ألافيس 2-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.



وصرح المدرب عقب اللقاء أن اللاعبين لعبوا بشكل أكثر توتراً من المعتاد، بسبب ما يدور خارج الملعب".



وقال المدرب الكاتالوني: "ليس من الطبيعي ألا نرى أفضل نسخة من لاعبينا لأنهم لا يلعبون متحررين".



وأشار تشافي إلى أن أخطاء مثل استقبال هدف في الثانية 18 تسببت في إهدار الفريق الكثير من النقاط طوال الموسم.



وأكد أن غوندوغان ليس معتاداً على إهدار مثل تلك الفرص. كما أن ألافيس لعب بتكتل دفاعي واستغل الهجمات المرتدة، خطأ غير مقبول".



وأضاف: "بين الشوطين طلبت من اللاعبين أن يكونوا هادئين".



وأشار تشافي إلى أنه كان لطيفاً مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، لأنهم يحتاجون إلى المودة أكثر من النقد".



واختتم: "نمر بمرحلة من تراجع المستوى، خضنا مباراتين سيئتين للغاية على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد واليوم".

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