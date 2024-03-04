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الإثنين، 04-03-2024 02:46 م

تشافي: حالة بيدري ودي يونج خطيرة

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الوكيل الإخباري - أثار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، القلق لدى الجماهير الكتالونية، عقب التعادل السلبي مع أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس".

وقال تشافي، عقب المباراة: "إصابات بيدري ودي يونج لا تبدو جيدة للأسف، حيث يبدو الأمر خطيرا".

وأضاف: "أشعر بالحزن لأنني أعتقد أنهما سيغيبان لبعض الوقت".

وتعرض فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، للإصابة في كاحل القدم اليمنى، وغادر الملعب لصالح زميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 25.

كما تعرض بيدري للإصابة أثناء تمريره لإحدى الكرات، ولم يستطع استكمال المباراة وخرج باكيا، ودخل مكانه لامين يامال في الدقيقة 44.

ولم يستغل برشلونة تعادل ريال مدريد ضد فالنسيا (2-2)، وخسارة جيرونا ضد مايوركا بهدف دون رد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

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