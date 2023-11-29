الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

فيديو - استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

مشاهد تصدم العالم .. جثث أطفال رضع متحللة بمستشفى في غزة - فيديو

350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين في غزة خلال 50 يوماً من الحرب

بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة

الدفعة السادسة .. أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم

المعايطة: المستقلة للانتخاب تواصل الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة

عاجل

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

الأربعاء، 29-11-2023 02:29 م

تشافي: لا يمكن حل جميع مشاكل برشلونة

1120232973340622043893


الوكيل الإخباري - أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، سعادته الغامرة عقب الانتصار على بورتو البرتغالي (2-1)، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في برشلونة جميع المشاكل لا يمكن حلها أبدا، ولكن اليوم يجب تهنئة الفريق على التأهل إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، بعد مباراة جيدة".

وأضاف: "بعدما استقبلنا الهدف الأول، بدا كل شيء قاتما للغاية، ولكن كانت لدينا عقلية الفوز في العديد من المراحل".

وتابع: "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأنا سعيد للغاية، ويجب أن أشيد بأداء كانسيلو، لقد قدم مباراة رائعة".

واستكمل: "الحارس إينياكي بينيا يتمتع بشخصية عظيمة، وتألق ليس فقط بسبب تصدياته، ولكن طريقة تمريره للكرة بالقدم، حيث كان استثنائيا اليوم".

وأتم: "جواو فيليكس كان بحاجة إلى هدف، فهو أمر مهم بالنسبة له".

وبهذا الانتصار حسم برشلونة عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعتلي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني.

اضافة اعلان

 

 ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202329141452511765893 (1)

نانت يوقف مدربه

1120232912227367781818

مانشستر سيتي يتخلص من لعنة قديمة

1120232991746970390440 (1)

ليفربول في حالة تأهب استعداداً لرحيل صلاح

112023298120465776192 (1)

سكالوني: ميسي مجنون.. وهذه نصيحتي له!

112023297460381293856

بايرن ميونخ يربط مانويل نوير حتى 2025

112023297298243626681 (1)

إنريكي متهربا من السؤال الصعب: لا تعليق!

أخبار متعلقة
1120232885655798327983

نجم ليفركوزن يفضل بايرن على برشلونة والريال

11202325142756728552655

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنوياً

11202323161336410031106

برشلونة في مأزق بسبب تير شتيغن

1120232385430839500634

نجل مدافع برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد

112023207506972835578

كلاسيكو السيدات.. نادي برشلونة يكتسح غريمه ريال مدريد

11202319125853686525264

برشلونة يعود لمطاردة حلم تشافي