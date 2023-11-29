تشافي: لا يمكن حل جميع مشاكل برشلونة

الوكيل الإخباري - أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، سعادته الغامرة عقب الانتصار على بورتو البرتغالي (2-1)، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".



وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في برشلونة جميع المشاكل لا يمكن حلها أبدا، ولكن اليوم يجب تهنئة الفريق على التأهل إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، بعد مباراة جيدة".



وأضاف: "بعدما استقبلنا الهدف الأول، بدا كل شيء قاتما للغاية، ولكن كانت لدينا عقلية الفوز في العديد من المراحل".



وتابع: "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأنا سعيد للغاية، ويجب أن أشيد بأداء كانسيلو، لقد قدم مباراة رائعة".



واستكمل: "الحارس إينياكي بينيا يتمتع بشخصية عظيمة، وتألق ليس فقط بسبب تصدياته، ولكن طريقة تمريره للكرة بالقدم، حيث كان استثنائيا اليوم".



وأتم: "جواو فيليكس كان بحاجة إلى هدف، فهو أمر مهم بالنسبة له".



وبهذا الانتصار حسم برشلونة عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعتلي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني.

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