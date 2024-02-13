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الثلاثاء، 13-02-2024 03:03 م

تشافي: من الصعب جدا الفوز بالليجا

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الوكيل الإخباري -  برَّر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تعادل فريقه (3-3) أمام غرناطة، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الليجا، في معقل البلوجرانا “مونتجويك”.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها، وأثرت علينا مرة أخرى. لا يمكننا أن نفشل بعد الآن”.

وأضاف: “الأخطاء الدفاعية تقتلنا وأثرت علينا هذا الموسم”.

وزاد: “من الصعب جدًا الفوز بالليجا خاصة بعد اليوم. الفارق كبير لكنه لا يزال غير مستحيل”.

وتابع: “يجب تهنئة غرناطة ومدربهم على الأسلوب المكثف للغاية. بشكل عام كانت لدينا فرص لجعل النتيجة (2-0)، لكن غرناطة قام بعمل جيد”.

واستكمل: “ليفاندوفسكي كاد أن يسجل الهدف الثاني وينهي المباراة، لكن هونجلا شتتها من على خط المرمى، وكانت فرصة ستغير كل شيء”.

ونوه: “كان علينا أن نخوض المباراة بتركيز منذ الدقيقة الأولى، وعملنا على الجوانب الدفاعية هذا الأسبوع، لكن حدثت الأخطاء مرة أخرى”.

وعن غياب أراوخو، كشف: “أردنا أن يستريح اليوم، ودفعت بإينيجو مارتينيز الذي أثق به”.

وأتم: “حصدنا 7 نقاط من أصل 9 منذ أن أعلنت قرار رحيلي، وأعتقد أنه أمر جيد؛ حيث نصنع الفرص لكننا نرتكب الأخطاء، وتحدثت مع لابورتا عقب المباراة ورأيته متفائلاً كما هو الحال دائما”.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ19.

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