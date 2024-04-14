الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 0.2% إلى 3% عالمياً

ايران : العملية العسكرية تمت بدقة واستهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" في اسرائيل

الغارديان: لأول مرة في التاريخ توجه إيران ضربة مباشرة لإسرائيل انطلاقا من أراضيها

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

رئيسي: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد في رام الله

أسواق النفط تترقب تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

الأحد، 14-04-2024 02:21 م

تشافي: ننتظر حربا هائلة أمام باريس

420241485859741816353


الوكيل الإخباري - رفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة راية التحدي قبل مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

قال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "نحن بصدد المرحلة الأكثر إثارة ومتعة من الموسم، يوم الثلاثاء ستكون هناك حرب كرة قدم هائلة، ونريد أن نحقق شيئا كبيرا".

وأكد المدرب الإسباني "لم أحسم بعد التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة، وما أتمناه أن يملأ المشجعون المدرجات لأننا سنحتاج إليهم".

وأشار هيرنانديز "لدينا أفضلية بسيطة بعد الفوز (3-2) ذهابا في باريس، ولكنهم فريق رائع، ومن الواضح أيضا أننا سنبذل أقصى جهد لدينا من أجل حسم التأهل".

وأتم مدرب البارسا تصريحاته "مهمة الصعود مثل القرعة، وأتمنى أن تسير الأمور في صالحنا، ويستمتع الناس بالمباراة".

ويسعى الفريق الكتالوني للوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019 ويحلم برفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه علما بأن آخر تتويج له كان في عام 2015 تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني الحالي لسان جيرمان.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241410271973135773

ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس

4202414102028673975476

ميلان ضيفا ثقيلا على ساسولو في الدوري الإيطالي

420241491346767650119 (1)

تين هاج يرفض الرد على سؤال مخيف

420241483229674876261

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

42024148843320288175 (1)

ميتروفيتش يفاجئ جماهير الهلال

4202414831233404800

اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

أخبار متعلقة
420242114233327687183 (1)

ما هي شروط تشافي للبقاء في برشلونة؟

3202431235936904109577

بعشرة لاعبين.. باريس يقهر مارسيليا بشفرة برتغالية

32024191376536970419

بايرن يفتح باب الرحيل أمام كيميتش.. و5 أندية تترقب

320241912414405949602

برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا بشأن المدرب الجديد

3202419121726382811452

رائحة الموت تفوح وسط مدينة ميسي

320241911342766401122

بغياب بوكا جونيورز.. نتائج قرعة كوبا ليبرتادوريس 2024