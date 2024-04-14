تشافي: ننتظر حربا هائلة أمام باريس

الوكيل الإخباري - رفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة راية التحدي قبل مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



قال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "نحن بصدد المرحلة الأكثر إثارة ومتعة من الموسم، يوم الثلاثاء ستكون هناك حرب كرة قدم هائلة، ونريد أن نحقق شيئا كبيرا".



وأكد المدرب الإسباني "لم أحسم بعد التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة، وما أتمناه أن يملأ المشجعون المدرجات لأننا سنحتاج إليهم".



وأشار هيرنانديز "لدينا أفضلية بسيطة بعد الفوز (3-2) ذهابا في باريس، ولكنهم فريق رائع، ومن الواضح أيضا أننا سنبذل أقصى جهد لدينا من أجل حسم التأهل".



وأتم مدرب البارسا تصريحاته "مهمة الصعود مثل القرعة، وأتمنى أن تسير الأمور في صالحنا، ويستمتع الناس بالمباراة".



ويسعى الفريق الكتالوني للوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019 ويحلم برفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه علما بأن آخر تتويج له كان في عام 2015 تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني الحالي لسان جيرمان.

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