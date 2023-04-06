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الخميس، 06-04-2023 01:59 م

تشافي: هذه الخسارة مؤلمة لنا

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الوكيل الإخباري - عبّر مدرب فريق برشلونة تشافي هرنانديز عن خيبة امله من الخسارة امام فريق ريال مدريد ضمن فعاليات اياب الدور نصف النهائي من منافسات كأس ملك اسبانيا والخروج من البطولة بمجموع المبارتين.

وقال تشافي: "إنها مباراة صعبة الاستيعاب ويؤلمنا جميعًا ما حصل. بالمقابل لدينا لقب الدوري لننافس عليه ونحتاج إلى الاستمرار، حان الوقت للرد. إنه لأمر مخز. علينا أن ننتقد أنفسنا وكان الشوط الثاني سيئا. في مباراة الذهاب والشوط الأول في الإياب لعبنا بشكل جيد للغاية. كنا نلعب ضد مدريد. كانوا المفضلين للفوز".

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