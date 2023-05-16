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الثلاثاء، 16-05-2023 03:14 م

تشافي يبدأ خطة عودة ميسي باجتماع عاصف

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الوكيل الإخباري - يقطع مسؤولو برشلونة، هذا الأسبوع، خطوة مهمة صوب إصلاح الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني أمام قانون اللعب المالي النظيف.

ويريد برشلونة خفض الرواتب وتحقيق دخل من المبيعات لتسهيل عقد صفقات جديدة، على رأسها عودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ستكون الخطوة الأولى عند تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الذي سيجتمع مع اللاعبين المرشحين للرحيل، هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، مهد الأمر للاعبين، قبل أن يتحدث معهم تشافي هذا الأسبوع بشكل مباشر لإبلاغهم بأنه لا توجد فرصة لهم في برشلونة، والأفضل لهم وللنادي البحث عن فريق جديد.

وأوضحت أن هذا الموعد للاجتماع كان محددا منذ وقت سابق، حيث اختار برشلونة أن يكون عقب حسم لقب الليجا مباشرة، لأن النادي في حاجة لبيع اللاعبين وخفض الرواتب قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت أن القائمة الأولية للمهددين بالرحيل تضم فيران توريس وأنسو فاتي وفرانك كيسي وجوردي ألبا.

وسبق أن فعل تشافي نفس السيناريو مع جيرارد بيكيه في الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض الرحيل وقتها واستمر مع الفريق لعدة أشهر في الموسم الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله.

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