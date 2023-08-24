تشافي يتلقى صدمة بشأن بيدري

الوكيل الإخباري - تلقى تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، صدمة بشأن بيدري جونزاليس، نجم خط وسط الفريق الكتالوني.



وأشار النادي الكتالوني في بيان رسمي إلى أن بيدري يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.



أوضح البيان أن الإصابة تبدو خفيفة، لكن تعافي اللاعب الإسباني، سيحدد موعد جاهزيته للمباريات.



ويستعد البارسا لمواجهة صعبة خارج ملعبه أمام فياريال، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وسجل بيدري أول أهداف برشلونة هذا الموسم، في المباراة التي انتهت بالفوز على قادش بثنائية نظيفة يوم الأحد الماضي في الجولة الثانية من عمر الليجا.



يشار إلى أن برشلونة يفتقد أيضا لجهود مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو بسبب الإصابة.

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