تشافي يحتمي في سلاح استثنائي بالكلاسيكو

الوكيل الإخباري - ساعات تفصلنا عن الكلاسيكو الـ3 في الموسم الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، عندما يلتقي الطرفان يوم الخميس المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وإذا قررنا الحديث عن نقطة قوة برشلونة الأولى في الكلاسيكو المقبل، فلا سبيل لذلك إلا عبر التطرق للدفاع الذي يقدم موسما استثنائيا على المستوى الرقمي.



يملك برشلونة أقوى دفاع في الليجا، لم يستقبل سوى 8 أهداف، بفارق 10 أهداف عن أقرب المنافسين (ريال مدريد - أتلتيكو مدريد).



ويعود الفضل في ذلك إلى منظومة اللعب التي شكلها المدرب تشافي هيرنانديز، وتعتمد على الاستحواذ والذكاء في الضغط والتمركز، بالإضافة إلى امتلاك لاعبين قادرين على الفوز بالصراعات الثنائية مثل رونالدو أراوخو وأندرياس كريستينسن.



ونضيف لذلك وجود البدلاء الجاهزين لتعويض أراوخو وكريستينسن مثل إريك جارسيا، وجول كوندي، كما أن الأخير أضاف صلابة أكبر لمنظومة تشافي عندما شارك كظهير أيمن.



وكان من الصعب أن يكرر تشافي تشكيل هذه المنظومة الدفاعية بالاعتماد على الأسماء التي تواجدت بالموسم الماضي في الخط الخلفي مثل كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.



الرهان الأول



يمكننا وصف الدفاع برهان تشافي الأول في الكلاسيكو، لأن المباراة ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، لذلك فإن البارسا ليس مجبرا على تحقيق الفوز، لكن سيكون التعادل نتيجة جيدة، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق مؤخرا ومعاناته من إصابات عديدة.



سيكون الرهان على الدفاع أيضًا، لأن الإصابات تضرب بقوة الخط الأمامي الذي يفتقد حتى الآن لخدمات روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي.



اكتملت منظومة تشافي الدفاعية بوجود الحارس الألماني أندريه تير شتيجن في حالة جيدة بمعظم فترات الموسم الحالي، حيث كثيرا ما أنقذ البارسا وساعده على حصد العديد من النقاط في الليجا بفضل تصدياته الحاسمة.

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