تشافي يحذر برشلونة

الوكيل الإخباري - تناول تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، مخاوف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التي يرى أنها تهدد مسيرة البلوجرانا خلال الموسم الجديد.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تشافي قلق من الاعتماد بشكل أساسي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كمهاجم وحيد للبارسا.



وأضافت الصحيفة أن المدرب لا يعرف متى سيكون قادرا على الاعتماد على البرازيلي فيتور روكي، المنضم حديثا للفريق الكتالوني، لافتة إلى أن تشافي يحتاج إلى مهاجم بديل قوي قبل بداية الموسم، لتجنب الوصول لمعدل تهديفي منخفض.



ونوهت إلى أنه في موسم 2016-2017، سجل برشلونة 74 هدفا بداية من الصيف وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول خلال 26 مباراة، بمتوسط 2.8 هدف كل مباراة، لينخفض الرقم في الموسم التالي إلى 64 هدفا بمتوسط 2.3، والذي انتعش بعد موسم كامل إلى متوسط 2.6 هدف.



وأفادت بأنه في موسم 2019-2020، انخفضت القوة التهديفية الكتالونية إلى 46 هدفا بمعدل بلغ 1.91 لكل مباراة، ثم إلى 1.81 في الموسم التالي بعد تسجيل 44 هدفا، قبل أن ينخفض كثيرا في موسم 2021-2022، عندما سجل الفريق 32 هدفا فقط بمعدل 1.33 لكل مباراة.



وأوضح التقرير أنه رغم تمكن تشافي من استعادة المزاج التهديفي خلال الموسم الماضي بتسجيل 46 هدفا في 21 مباراة، إلا أنه يريد التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصا إذا رحل أحد لاعبي الخط الأمامي، سواء كان فيران توريس أو أنسو فاتي أو رافينيا.

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