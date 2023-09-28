تشافي يختار 20 لاعبا لمواجهة إشبيلية

الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة إشبيلية، غدا الجمعة، في الدوري الإسباني.



ويبقى الثنائي المصاب، فرينكي دي يونج وبيدري، أبرز الغائبين عن صفوف الفريق الكتالوني.



في المقابل، اختار تشافي 20 لاعبا، وهم:



"تير شتيجن، كانسيلو، بالدي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، بينيا، جواو فيليكس، كريستنسن، ماركوس الونسو، روميو، سيرجي روبيرتو، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، وفيرمين لوبيز".



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول الليجا، برصيد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين في أول 7 جولات، خلف ريال مدريد الوصيف (18 نقطة)، بينما يتصدر جيرونا الترتيب (19 نقطة).



أما الفريق الأندلسي يحتل المركز ال12 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل 3 هزائم.

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