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الخميس، 26-10-2023 03:34 م

تشافي يرفض إهانة فينيسيوس

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الوكيل الإخباري - أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، رفضه إهانة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

ونشبت أزمة بين قطبي الكرة الإسبانية، في الساعات الماضية، بسبب التغريدة المسيئة من ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي لبرشلونة.

وكان كامبس قد كتب عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الأمر ليس مرتبطا بالعنصرية، لكنه (فينيسيوس جونيور) يستحق صفعة على وجهه كونه أصبح مهرجا وكسولا".

وجاءت تغريدة كامبس، بعد مباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا البرتغالي، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الميرنجي بهدفين صنعهما فينيسيوس، مقابل هدف.

وعلق تشافي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، عقب الانتصار على شاختار دونيتسك بنتيجة (2-1) بدوري الأبطال: "لقد حذفها بالفعل، أليس كذلك؟ هذا يعني شيئا".

وأضاف: "لا يعجبني أي شيء يثير التوتر، سواء كان الضغط على الحكام أو هذه التغريدة.. يجب أن يكون لدينا كلاسيكو مع الكثير من اللعب النظيف والاحترام والتقدير المتبادل".

وختم: "لقد كان لدينا مباريات ضد ريال مدريد في الماضي مع الكثير من التوتر، ولن أكون الشخص الذي يجدد ذلك هذه المرة".

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