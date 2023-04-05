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الأربعاء، 05-04-2023 12:59 م

تشافي يستقر على تشكيل الكلاسيكو.. وأنشيلوتي في حيرة

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الوكيل الإخباري - استقر تشافي هيرنانديز، وكارلو أنشيلوتي، مدربا برشلونة وريال مدريد، على تشكيلتي الفريقين لكلاسيكو كأس إسبانيا.
 
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
 
ويدخل برشلونة اللقاء، بدون 4 من عناصره الأساسية للإصابة وهم: أندرياس كريستينسن وفرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس وعثمان ديمبلي.
 
بينما لا يفتقد ريال مدريد سوى لجهود فيرلاند ميندي.

وبينما استقر تشافي على تشكيل فريقه، مازال أنشيلوتي في حيرة بشأن بعض المراكز.
 
ويفاضل أنشيلوتي بين كروس وتشواميني للدفع بأحدهما في وسط الملعب، بجانب رودريجو وفالفيردي لشغل مركز الجناح الأيمن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المتوقع أن يكون التشكيل الرسمي للفريقين كالتالي:
 
برشلونة: تير شتيجن - بالدي - ألونسو - كوندي - أراوخو - بوسكيتس - روبرتو - كيسي - جافي - رافينيا - ليفاندوفسكي
 
ريال مدريد: كورتوا - ناتشو - ألابا - ميليتاو - كارفاخال - كامافينجا - مودريتش - كروس ( أو تشواميني) - رودريجو (أو فالفيردي) - فينيسيوس - بنزيما
 
وكان برشلونة قد فاز ذهابا، على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدف دون رد.

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