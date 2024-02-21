الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يضع بوغالي بصورة جهود الملك لوقف العدوان على غزة

انفجارات في طبريا

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

16769 مراجع للمستشفى الميداني الأردني في غزة/77 منذ بدء الحرب

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

اليونيسيف: تدهور حالة التغذية لأطفال غزة أمر غير مسبوق عالميا

الممثل الأميركي بمحكمة العدل: هناك دعم دولي كبير لإقامة دولة فلسطينية

إسرائيل تعتزم محاكمة الشيخ عكرمة صبري

مصر تكشف تفاصيل مرافعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل

الأربعاء، 21-02-2024 03:16 م

تشافي يضع ثقته في يامال لقيادة برشلونة أمام نابولي

2202421122836268749612


الوكيل الإخباري - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، على ملعب دييجو مارادونا، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشكيل برشلونة سيشهد تواجد لامين يامال من البداية، إلى جوار البرولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في الوقت ذاته، سيجلس العديد من النجوم على مقاعد البدلاء، مثل جواو فيليكس ورافينيا وفيتور روكي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

نابولي: ميريت - روي - جيسوس - رحماني - دي لورينزو - تراوري - لوبوتكا - أنجويسا - بوليتانو - كفاراتسيخليا - أوسيمين.

برشلونة: تير شتيجن - كانسيلو - إنييجو مارتينيز - أراوخو - كوندي - كريستينسن - دي يونج - جوندوجان - بيدري - يامال - ليفاندوفسكي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242112115624773644 (1)

نجم آيندهوفن يعترف: هوميلز لعب الكرة أولًا

220242111539716168729

برشلونة يدفع بايرن ميونخ نحو باريس

220242111636117101819

مبابي يضغط على ريال مدريد بطلب أخير

2202421105454596254954

تصريح صادم لجماهير ليفربول بشأن أليسون

ec1e87090719512c390f7611

ألكاراز ينسحب من ريو المفتوحة بسبب الإصابة

2202421104950670825716

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
2202415112044803810977

مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال

220241313245118374687

مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر إلى النهائي

2202413115143956200760 (1)

تمديد عرض شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد

120242502228400450945

ضربة موجعة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

120242501940993098904

الهلال يكتفي بما حققه في الميركاتو الشتوي

1202424123630310794507 (1)

ترتيب الرياضيين الأعلى أجرا في كل العصور