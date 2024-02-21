تشافي يضع ثقته في يامال لقيادة برشلونة أمام نابولي

الوكيل الإخباري - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، على ملعب دييجو مارادونا، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشكيل برشلونة سيشهد تواجد لامين يامال من البداية، إلى جوار البرولندي روبرت ليفاندوفسكي.



في الوقت ذاته، سيجلس العديد من النجوم على مقاعد البدلاء، مثل جواو فيليكس ورافينيا وفيتور روكي.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:



نابولي: ميريت - روي - جيسوس - رحماني - دي لورينزو - تراوري - لوبوتكا - أنجويسا - بوليتانو - كفاراتسيخليا - أوسيمين.



برشلونة: تير شتيجن - كانسيلو - إنييجو مارتينيز - أراوخو - كوندي - كريستينسن - دي يونج - جوندوجان - بيدري - يامال - ليفاندوفسكي.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة