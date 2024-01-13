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السبت، 13-01-2024 04:34 م

تشافي يضع خطة الفوز بالكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على الخطة التي سيطبقها أمام ريال مدريد غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيطبق تشافي أمام ريال مدريد الخطة التي نجح من خلالها في إسقاط الملكي بمواجهات سابقة.

وأشارت إلى أن خطة تشافي تعتمد على وجود رباعي في خط الوسط، بدخول بيدري إلى التشكيل الأساسي رفقة فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان.

وأردفت: "لا يزال تشافي في حيرة بشأن اللاعب الرابع إذا كان سيرجي روبيرتو أو جواو كانسيلو، إذا تعافى الأخير بشكل كامل من الإصابة".

وأوضحت: "تشافي يرى أن هذه الخطة المثالية لمواجهة ريال مدريد الذي يلعب أيضا برباعي في خط الوسط، ولا يعتمد على وجود رأس حربة صريح".

وذكرت: "تشافي ابتكر هذه الخطة بكأس السوبر في العام الماضي.. كما أنه لا يزال في حيرة بشأن اختيار لامين يامال أم جواو فيليكس لتعويض غياب رافينيا".

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