تشافي يعلن قائمة برشلونة لملاقاة جيرونا

الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة جيرونا المقررة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة البارسا كالآتي:



تير شتيجن - بيليرين - أراوخو - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - ألبا - كيسي.



سيرجي روبيرتو - دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بالدي - جافي - أسترالاجا - بابلو توريه - ألاركون.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 44 نقطة، متفوقا بـ3 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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