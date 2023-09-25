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الإثنين، 25-09-2023 04:35 م

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

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الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا، المقررة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد الألماني إلكاي جوندوجان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما غاب الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

"تير شتيجن - جواو كانسيلو- بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبرتو - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على جيرونا صاحب الوصافة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الـ16 برصيد 5 نقطة.

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