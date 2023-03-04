تشافي يعلن قائمة برشلونة لموقعة فالنسيا

الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة فالنسيا، غدا الأحد، في إطار الجولة 24 من عمر الدوري الإسباني.



وشهدت اختيارات تشافي، استبعاد الثلاثي جافي وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي، بينما عاد أندرياس كريستينسن.



ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة.



وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:



تير شتيجن - أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - جوليس كوندي - إريك جارسيا - بالدي - بابلو توريه - تيناس - ألاركون - إستانيس

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