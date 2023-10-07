تشافي يعيد تجربة يامال من جديد

الوكيل الإخباري - قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الاستعانة بمهاجمين جدد في المران الأخير للبارسا، استعدادا لمواجهة غرناطة، غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الليجا.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهد مران برشلونة، اليوم السبت، غياب الرباعي: روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وفرينكي دي يونج، وبيدري.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مدرب البلوجرانا استعان بباو فيكتور، المهاجم القادر على اللعب في أكثر من مركز.



ويلعب فيكتور في صفوف برشلونة معارا من فريق جيرونا، كما أنه أفضل هداف في فريق شباب البارسا.



وتواجد في مران برشلونة أيضا مارك جويو، المهاجم البالغ من العمر 17 عاما، والذي تألق مع فريق الشباب هذا الأسبوع بتسجيله هدفا أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا للشباب.



يذكر أن تشافي سبق أن صعد لامين يامال إلى الفريق الأول في عمر 16 عاما، ونجح اللاعب في تثبيت أقدامه مع كتيبة المدرب الإسباني.

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