تشافي يكشف عرض باريس سان جيرمان لديمبيلي

الوكيل الإخباري - أقر المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، بتلقي لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبيلي، عرضا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الجارية، "لا يمكن مناطحته"



وأوضح تشافي في تصريحات أعقبت فوز برشلونة على ميلان الإيطالي وديا بهدف وحيد اليوم الأربعاء، في أمريكا: "لقد طلب ديمبيلي منا الرحيل، وأنا أشعر بخيبة أمل. لقد اعتنينا به، لكن هذا هو قانون سوق الانتقالات"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وأضاف: "سأكون واضحا، ديمبيلي طلب منا الرحيل لوجود عرض من باريس سان جيرمان. لقد طلبوه وكان صريحا معنا، إنه قرار شخصي للاعب ولا يمكننا فعل أي شيء".



وواصل: "لقد كان سعيدا معنا، وكان قادرا على صنع الفارق، لكن جاء العرض وطلب الرحيل، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يلعب ضد ميلان".



وأوضح تشافي أن برشلونة غير قادر على منافسة عرض مثل الذي تلقاه من باريس، بقوله: "صعب علينا الوصول إليه، أتمنى له كل النجاح لأنه منحنا الكثير، على الأقل منذ أن توليت إدارة الفريق".



ونجح تشافي هيرنانديز منذ قدومه إلى برشلونة في نهاية 2021، في تحويل ديمبيلي من لاعب يعاني من إصابات عديدة إلى عنصر أساسي داخل تشكيلته، ويعيده لفترات توهجه التي ظهرت من قبل في بروسيا دورتموند الألماني.



وعن سبب رحيل ديمبيلي، رد تشافي: "لاعبو الكرة غير الراغبين في الاستمرار مع برشلونة يجب أن يرحلوا، لم يخبرني بسبب رحيله لكني على ثقة بأنه سبب شخصي".



وعن خطط برشلونة لتعويض الفرنسي، قال المدرب الإسباني: "أتواصل مع ماتيو أليماني، وسنرى كيف سيسير الميركاتو. علينا مع رحيله أن نقوي الفريق لأن خروجه سيضعفنا، إلا أن أهم شيء الآن هو الحصول على ظهير أيمن".



ووفقا لتقارير صحفية، سينتقل عثمان ديمبيلي إلى النادي الباريسي مقابل مبلغ 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، حيث أنه رغم تحول قيمة الشرط إلى 100 مليون يورو، اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الجاري، إلا أنه يبقى أمام الفريق الفرنسي 5 أيام بعد نهاية يوليو لدفع قيمة الشرط السابق.



وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان اعتمد على بند لم يكن معلوما في عقد ديمبيلي، حيث يسمح له بمهلة 5 أيام لدفع الشرط الجزائي القديم.



ويذكر أن عثمان ديمبيلي ووكيله موسى سيسوكو، سيحصلان على نصف قيمة الشرط الجزائي، أي 25 مليون يورو، إن حدث الانتقال قبل 5 أغسطس، بحسب العقد المبرم بين النادي الكتالوني واللاعب الفرنسي.



وانضم عثمان ديمبيلي إلى صفوف برشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة كلفت خزينة النادي 145 مليون يورو، لتعويض رحيل البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى باريس سان جيرمان وقتها، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني البالغ 222 مليون يورو.



وشارك عثمان ديمبيلي (26 عاما) في 185 مباراة مع برشلونة، حيث سجل خلالها 40 هدفا وقدم 43 تمريرة حاسمة.

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