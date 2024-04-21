الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة: استقرار أسعار 64 سلعة أساسية وانخفاض 23 سلعة أخرى

الملك يتابع تمرين سواعد النشامى لمديرية الدفاع المدني

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا من 0.2% إلى 4%

عقل يرجح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 1-2% للشهر المقبل

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

55 ألف مشارك في أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

إقليم البترا: تذاكر دخول الأردنيين للبترا دينار واحد فقط ولم يتم رفعها

الدفاع المدني: التعامل مع 1307 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

إنقاذ طفلة تعرضت للغرق في البحر الميت

إغلاقات وتحويلات لشوارع بالبحر الميت الجمعة تزامنا مع انطلاق " ألتراماراثون"

الأحد، 21-04-2024 03:15 م

تشافي ينضم لقائمة مدربي ميلان المحتملين

42024219818573817770


الوكيل الإخباري - تتزايد التكهنات حول إمكانية رحيل المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن ميلان بنهاية الموسم الجاري، في ظل سوء نتائج الفريق بمختلف المسابقات، وخروجه بموسم صفري لم يتوج فيه بأي بطولة.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان مستمر في عملية إيجاد بديل مناسب، لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لبيولي، لافتةً إلى أن الإسباني جوليان لوبيتيجي هو المرشح الأبرز لهذا الدور.

وأضافت الصحيفة أن وست هام يونايتد الإنجليزي تواصل أيضًا مع لوبيتيجي، وسيعرض عليه راتبًا أعلى، لكن الأخير مستعد للانتظار لمدة شهر، في حال راهن ميلان عليه.

وأشارت إلى وجود بعض المرشحين الآخرين، منهم مارسيلو جاياردو، وكريستوف جالتيه، وباولو فونسيكا، إلى جانب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد ذكرت أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لليوفي وإنتر ميلان، يتصدر المرشحين لقيادة الروسونيري.

ورغم الحديث عن إمكانية تعاقد ميلان مع تياجو موتا، مدرب بولونيا، إلا أن تقارير عديدة تؤكد أن الأخير، لديه اتفاق شفهي بالفعل مع يوفنتوس.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420242110359967059211 (1)

رباعية باريس تدفع برشلونة لقرار مفاجئ

420242110222851604289

ريال مدريد يستضيف برشلونة في كلاسيكو تحديد مصير الدوري الإسباني

420242194751684608346

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

42024218493260918576

لاعب منتخب الكراتيه المصاطفة يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي

420242182829726284061

الأهلي المصري يعود بتعادل ثمين من ملعب مازيمبي

420242181629205544886

بايرن ميونخ يكتسح أونيون برلين وينفرد بمركز الوصافة

أخبار متعلقة
3202427132529537047272

بايرن ميونخ مهتم بضم نجم شتوتجارت

3202427131933392124018

رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع بعد خسارة مدوية للبرتغال

3202427115322796676268

موريتانيا تحرج المغرب بتعادل ثالث على التوالي.. والجماهير تروج لمونديال 2030

3202427114325423876560

بغياب ميسي.. الأرجنتين تضرب كوستاريكا بالثلاثة

320242614497819659083

آرسنال يؤرق برشلونة في الميركاتو

320242613149585699724

ليفاندوفسكي يحسم قراره من العرض السعودي التاريخي