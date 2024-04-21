تشافي ينضم لقائمة مدربي ميلان المحتملين

الوكيل الإخباري - تتزايد التكهنات حول إمكانية رحيل المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن ميلان بنهاية الموسم الجاري، في ظل سوء نتائج الفريق بمختلف المسابقات، وخروجه بموسم صفري لم يتوج فيه بأي بطولة.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان مستمر في عملية إيجاد بديل مناسب، لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لبيولي، لافتةً إلى أن الإسباني جوليان لوبيتيجي هو المرشح الأبرز لهذا الدور.



وأضافت الصحيفة أن وست هام يونايتد الإنجليزي تواصل أيضًا مع لوبيتيجي، وسيعرض عليه راتبًا أعلى، لكن الأخير مستعد للانتظار لمدة شهر، في حال راهن ميلان عليه.



وأشارت إلى وجود بعض المرشحين الآخرين، منهم مارسيلو جاياردو، وكريستوف جالتيه، وباولو فونسيكا، إلى جانب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.



وكانت تقارير صحفية أخرى، قد ذكرت أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لليوفي وإنتر ميلان، يتصدر المرشحين لقيادة الروسونيري.



ورغم الحديث عن إمكانية تعاقد ميلان مع تياجو موتا، مدرب بولونيا، إلا أن تقارير عديدة تؤكد أن الأخير، لديه اتفاق شفهي بالفعل مع يوفنتوس.

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