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الخميس، 21-09-2023 04:36 م

تشافي يواجه أزمة شائكة في برشلونة

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الوكيل الإخباري - يواجه تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أزمة شائكة، في الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير مطول، أن عودة رونالد أراوخو، وتعافيه من الإصابة، ستجبر تشافي على قرار مؤلم وشائك.

وأضافت أن أراوخو يبقى ركيزة أساسية ولا غنى عنها، فهو مدافع صلب وملتزم، ويبقى رابع قادة الفريق الكتالوني.

أشارت إلى أن المدافع الأوروجوياني سيجبر مدرب البارسا على التضحية بأحد ثنائي الدفاع جول كوندي أو أندريس كريستنسن بوضعهما على مقاعد البدلاء.

كما لفتت إلى أن كوندي وكريستنسن، يقدمان أداء مميزا في الفترة الأخيرة، وساعدا الفريق في الخروج بشباك نظيفة في آخر مباراتين أمام ريال بيتيس وأنتويرب البلجيكي.

وأوضحت أن تشافي استجاب لشكوى كوندي، وأعاده لقلب الدفاع، بعدما أبدى اللاعب الفرنسي عدم ارتياحه للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، الذي يلمع به حاليا، الوافد الجديد، جواو كانسيلو.

أكدت سبورت أيضا أن المدير الفني لبرشلونة، معجب للغاية بالدنماركي أندريس كريستنسن، بفضل هدوئه وثقته في المباريات الكبيرة، وإجادته بناء الهجمات من الخلف.

أضافت الصحيفة أن تشافي هرنانديز، أمامه خيار رابع، وهو الوافد الجديد، إينيجو مارتينيز، الذي يحظى بإعجاب المدرب الشاب.

وختمت تقريرها بأن وفرة الخيارات في قلب الدفاع، تبقى أزمة سعيدة لتشافي هرنانديز، لكنها ستجبره على اتخاذ قرارات مؤلمة للاعبيه في المباريات المقبلة.

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