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السبت، 25-05-2024 03:03 م

تشافي يوجه رسالة مؤثرة لبرشلونة ومشجعيه

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الوكيل الإخباري - وجه المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، رسالة مؤثرة للنادي الكتالوني ومشجعيه، بعد قرار إقالته من منصبه، بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي برشلونة الجمعة، إقالة مدربه تشافي هرنانديز، بعد فشل النادي الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم التقليدي ريال مدريد.

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وقال نادي برشلونة في بيان له: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب في الموسم 2024-2025".

 

وكتب تشافي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" اليوم الجمعة: " أعزائي المشجعين، وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة سينتهي يوم الأحد. ليس من السهل أبدا مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية.

 

أريد أن أشكر دعم ومودة المشجعين، الذين كانوا دائما بجانبي وأظهروا لي دائما نفس الحب الذي كنت أشعر به خلال فترة وجودي كلاعب كرة قدم. اعتبارا من يوم الأحد سأكون مشجعا في المدرجات، سواء الآن في الملعب الأولمبي أو خلال بضعة أشهر في كامب نو الجديد. لأنه قبل أن أصبح لاعبا أو مدربا، فأنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل للنادي في حياتي، والذي سيكون دائما تحت تصرفي.

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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