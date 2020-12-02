تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد فرينكفاروزي

الوكيل الإخباري _ يرحل برشلونة إلى المجر لمواجهة فرينكفاروزي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكان رونالد كومان قد استبعد ليونيل ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة فرينكفاروزي، وذلك حتى يمنحه قسطاً من الراحة في ظل ارتفاع عدد المباريات خلال الفترة القادمة.





كما قرر رونالد كومان استبعاد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وصانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، لأسبابٍ فنية، فيما قام باستدعاء كليمون لونجليه رغم إصابته في مباراة البارسا الأخيرة ضد أوساسونا.





وحسم برشلونة تأهله إلى الدور الموالي، بعدما حقق 12 نقطة في المباريات الأربع الماضية، ولكنه لا يزال بحاجة لحسم صدارته للمجموعة التي تضم كذلك يوفنتوس ودينامو كييف.



ومن المتوقع أن يمنح رونالد كومان، فرصة المشاركة لبعض الوجوه الشابة، وكذلك الأسماء التي لا تشارك كثيراً في بطولة الدوري الإسباني، وعلى رأسها جونيور فيربو ومارتن بريثويت.

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وإليكم برشلونة المتوقعة :

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، سيرجينو ديست، فرينكي دي يونج وجونيور فيربو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش، سيرجيو بوسكيتس وبيدري رودريجيز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان ومارتن بريثويت.





المصدر : ملاعب



