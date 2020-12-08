تشكيلة برشلونة ويوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة

الوكيل الإخباري _ يستضيف فريق برشلونة الإسباني منافسه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويتواجد فريقا برشلونة ويوفنتوس في المجموعة السابقة رفقة دينامو كييف الأوكراني، وفيرنكفاروس المجري.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.





وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ويوفنتوس، حيث سيلعب الفريقان على حصد نقاط المباراة الثلاث من خلال الدفع بتشكيلتهما الأساسية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي المميز ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجما برشلونة ويوفنتوس سيتواجدان في مباراة اليوم للمرة الأولى منذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد صيف عام 2018.



وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :



حراسة المرمى : نيتو

خط الدفاع : ديست، آراخو، لينجليه، ألبا

خط الوسط : بيانيتش، دي يونج، كوتينيو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، بيدري



بينما جاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : بوفون

خط الدفاع : دي ليخت، دانيلو، بونوتشي، كوادرادو، ساندروخط الوسط : بنتاكور، رابيو، رامسي

خط الهجوم : موراتا، كريستيانو رونالدو

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المصدر : ملاعب



