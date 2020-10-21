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الأربعاء، 21-10-2020 11:20 ص

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام شاختار

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الوكيل الإخباري _ يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعبه منافسه الأوكراني شاختار دونستك، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثانية رفقة شاختار دونستك، وإنتر ميلان الإيطالي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لحصد نقاط المباراة الثلاث على ملعبه، لينافس على صدارة مجموعته الثانية.

اليك تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع زيدان بعناصره الأساسية لتحقيق الانتصار على شاختار.

وسيغيب قائد ومدافع ريال مدريد سيرجيو راموس عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، وسيلعب بدلاً منه البرازيلي ميليتاو.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان سيلعب بطريقة “4/4/2” بتواجد كريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : تيبو كوروتوا
خط الدفاع : ناتشو، فاران، ميليتاو، ميندي
خط الوسط : أسينسيو (مودريتش)، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس
خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

المصدر : ملاعب

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