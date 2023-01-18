تشيلسي الأكثر إنفاقا في موسم واحد بتاريخ انتقالات أوروبا

الوكيل الإخباري - تصدر تشيلسي الإنجليزي، قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في سوق الإنتقالات خلال موسم واحد داخل قارة أوروبا، بعدما أبرم الملياردير الأمريكي تود بولي مالك النادى الإنجليزي، 12 صفقة خلال إنتقالات صيف 2022 ويناير 2023 حتي الأن، ليصل إجمال ما إنفقه من أجل دعم صفوفه خلال موسم واحد إلي 425 مليون يورو، وهو ما أوضحته شبكة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في أرقام وأسعار اللاعبين.



ضم تشيلسي 12 لاعبًا في إنتقالات صيف 2022 ويناير 2023، وهم ويسلي فوفانا، مارك كوكوريلا، رحيم سترلينج، كاليدو كوليبالي، إيميريك أوباميانح، جابرييل سلونينا، كارني تشوكويميكا، بينوا بادياشيل، ديفيد فوفانا، أندري سانتوس، جواو فيليكس، ميخايلو مودريك.



وإليكم قائمة أكثر الأندية إنفاقًا خلال موسم واحد داخل القارة العجوز..



تشيلسي (2022-2023) – 425 مليون يورو



برشلونة (2017-2018) – 380 مليون يورو



ريال مدريد (2019-2020) – 356 مليون يورو



مانشستر سيتي (2017-2018) – 318 مليون يورو



برشلونة (2019-2020) – 299 مليون يورو



يوفنتوس (2018 -2019) – 263 مليون يورو



باريس سان جيرمان (2018-2019) – 262 مليون يورو



تشيلسي (2018-2018) – 261 مليون يورو



ريال مدريد (2009-2010) – 259 مليون يورو



أتلتيكو مدريد (2019-2020) – 247 مليون يورو

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة