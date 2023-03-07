تشيلسي في مهمة صعبة أمام دورتموند بدوري الأبطال

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة 11:00 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعدما حسم أسود الفيستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد أحرزه كريم أديمي.

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ويدخل بوروسيا دورتموند مباراة اليوم متفوقا في مباراة الذهاب، وبعدما تأهل عن المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف مانشستر سيتي جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 5.



بينما تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لدور الـ16 بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل و10 أهداف وتلقي 4.



ويأمل بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الأداء الجيد الذي بدأ في الظهور عليه خلال الفترة الماضية بالدوري الألماني حيث استطاع منافسة بايرن ميونخ على الصدارة برصيد 49 نقطة بالتساوي بين الفريقين، ويتفوق البافاري بفارق الأهداف.



أما تشيلسي الذي عاد مؤخرا للانتصارات على حساب ليدز يونايتد في البريميرليج، يأمل في تعويض الإخفاق في مباراة الذهاب، وعبور محطة بروسيا دورتموند والمضي قدماً في تحقيق انتصارات قارية لتعويض الإخفاق المحلي خلال الفترة الماضية.

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