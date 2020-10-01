تشيلسي في ورطة كبيرة بسبب كيبا

الوكيل الإخباري _ يعيش نادي تشيلسي الإنجليزي ورطة كبيرة بسبب حارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا إذ لا يستطيع التخلص منه في ظل عدم رغبة أحد في الحصول على خدماته.



وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي لا يستطيع العثور على مشتر لكيبا، ولا حتى على ناد يرغب في استعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان الحارس الإسباني قد عانى من انخفاض حاد في مستواه وارتكابه لسلسلة من الأخطاء الكارثية، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو البطولات الأخرى التي يشارك فيها فريقه، جعلت إدارة النادي اللندني تتجه للتعاقد بشكل سريع مع حارس آخر هو إدوارد ميندي للعب دور الحارس الأول، لكن المدير التنفيذية مارينا جرانوفسكايا ترفض حتى اللحظة الخسارة كثيرًا في عملية التخلص من كيبا، الذي انضم إلى النادي في صفقة قياسية مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، قبل عامين.



ومع وضع سعرًا للحارس يبلغ 60 مليون دولار، لم يجد تشيلسي مشتر حتى اللحظة لصاحب الـ 25 عامًا، لذا فقد بدأ البلوز البحث حاليًا عن ناد يقبل الحصول على كيبا على سبيل الإعارة.



ولفتت الصحيفة إلى أنه مع الانعكاس الاقتصادي السلبي لأزمة فيروس كورونا على الأندية، فلم يظهر أي ناد على استعداد للموافقة على استعارة الحارس الإسباني ودفع راتبه البالغ 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليبقى الحل الوحيد الواقعي الذي قد يساعد في رحيله عن الفريق هذا الصيف هو أن ينتقل إلى ناد آخر على سبيل الإعارة مع تحمل تشيلسي نصف راتبه.



وأضاف التقرير أنه حتى في ظل هذا السيناريو يبقى الاهتمام بالحصول على خدمات الحارس محدودًا للغاية، ليبدو الاحتمال الأقرب هو بقاءه في صفوف النادي اللندني، الذي سيجد نفسه مضطرًا لتحمل تكلفة راتب الإسباني لبقية الموسم البالغة 5 مليون جنيه إسترليني ليجلس على دكة البدلاء.







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المصدر : ملاعب

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