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الإثنين، 30-01-2023 02:23 م

تشيلسي مهووس بنجم المونديال ومستعد لدفع 120 مليون

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الوكيل الإخباري -  يصر تشيلسي على حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبرم 7 انتدابات خلال هذا الشهر.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن تشيلسي، أعاد فتح المفاوضات مع بنفيكا لضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط بنفيكا.

وحاول تشيلسي، ضم اللاعب في أكثر من مناسبة، بعد انتهاء كأس العالم، وحصوله على جائزة أفضل لاعب شاب، لكن بنفيكا تمسك بالحصول عى قيمة الشرط الجزائي كاملة "120 مليون يورو".

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "رفض بنفيكا عرضًا بقيمة 85 مليون يورو قبل أسابيع، لكن تشيلسي عاد الآن لإجراء محادثات جديدة، وأصبح منفتحًا لتقديم عرض بقيمة 120 مليون يورو".

وأضاف: "تشيلسي مهووس بإنزو، ويريدون ضمه قبل انتهاء الموسم، خشية انقضاض أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدماته".

وختم: "روي كوستا، رئيس بنفيكا، ليست لديه أي نية حتى الآن لقبول العرض؛ لأنه يريد الاحتفاظ بإنزو، لكن تشيلسي سيصر حتى النهاية".

يذكر أن تشيلسي أبرم 7 صفقات، وهي: جواو فيليكس ودافيد فوفانا وأندري سانتوس وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وميخايلو مودريك، ومالو جوستو.

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