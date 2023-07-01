السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني طعناً في مرج الحمام

بعدما أشعل مقتله فرنسا.. تشييع الفتى نائل بمراسم عائلية

حقيقة فاتورة مطعم بـقيمة ألف دينارا تثير مواقع التواصل

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول حول سائق حاول الفرار من رجال الأمن في المشارع

لحقت رفيقتها بالحج .. وفاة حاجة فلسطينية في مكة

الخارجية تهيب بالأردنيين في فرنسا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

دول تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة

مدير حدود المدورة: وصول 31 حافلة على متنها 1000 حاج

الجمارك: مركز حدود المدورة جاهز لاستقبال الحجاج

مدفيديف: نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي

السبت، 01-07-2023 12:52 م

تشيلسي يبرم صفقته الأولى هذا الصيف

720231111834832559668


الوكيل الإخباري - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة ثماني سنوات قادما من فياريال الإسباني.

وعلق المديران الرياضيان للنادي اللندني لورانس ستيوارت وبول وينستانلي على الصفقة في بيان: "يسعدنا أن نرحب بنيكولاس في تشيلسي. إنه لاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أظهر الموسم الماضي مع فياريال. نعتقد أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته ونتطلع إلى رؤيته يعمل مع مدربنا الجديد (الأرجنتيني) ماوريسيو بوكيتينو وزملائه".

ولم يحدد النادي اللندني قيمة صفقة التعاقد مع جاكسون المولود في غامبيا والبالغ من العمر 22 عاما، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تمت مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

وسجل جاكسون الذي لعب ثلاث مباريات دولية مع "أسود التيرانغا"، 12 هدفا في الدوري الإسباني العام الماضي.

وهذه هي الصفقة الأولى هذا الصيف لتشيلسي الذي ركز بشكل أساسي على تقليص تشكيلته مع رحيل الفرنسي نغولو كانتي بنهاية عقده إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والسنغاليين حارس المرمى إدوار ميندي والمدافع خاليدو كوليبالي إلى صفوف الأهلي والهلال السعوديين تواليا.

كما تخلى تشيلسي عن خدمات لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المنتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، والألماني كاي هافيرتس إلى جاره أرسنال، وروبن لوفتوس-تشيك إلى ميلان الإيطالي، بينما قد يوقع مايسون ماونت قريبا مع مانشستر يونايتد.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023113130821725606

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. سوريا تحظى بشرف استضافة حدث رياضي كبير

72023112113358224862

النصر السعودي يتعاقد مع مواطن رونالدو لتدريب الفريق

720231112234651788116

مباراتان في افتتاح الجولة السابعة بدرع المئوية اليوم

72023191638649944637

إنتر يتخذ قرارا حازما ويجمد صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي

7202319594496438692

الوحدات يعلن موعد وصول سيدرك هنري

720231101753428900919 (1)

مودريتش مهدد بالسجن بتهم التزوير والاحتيال

أخبار متعلقة
620231514531509611957

المنتخب الأردني لكرة القدم يلتقي نظيره الصربي

620231592127410812007

رسميا.. نانت يفعّل بند شراء المصري مصطفى محمد

620231413216894374481

فيفا يلوح بخطة بديلة لبث مونديال السيدات

620231413310332867068 (1)

المنتخب الأردني يبدأ معسكره التدريبي بالنمسا

620231413613235162472 (1)

الاتحاد الأردني ينهي خدمات مدرب المنتخب النسائي

620231491126595640347 (1)

رسميا.. روما يضم الجزائري عوار