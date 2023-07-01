تشيلسي يبرم صفقته الأولى هذا الصيف

الوكيل الإخباري - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة ثماني سنوات قادما من فياريال الإسباني.



وعلق المديران الرياضيان للنادي اللندني لورانس ستيوارت وبول وينستانلي على الصفقة في بيان: "يسعدنا أن نرحب بنيكولاس في تشيلسي. إنه لاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أظهر الموسم الماضي مع فياريال. نعتقد أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته ونتطلع إلى رؤيته يعمل مع مدربنا الجديد (الأرجنتيني) ماوريسيو بوكيتينو وزملائه".



ولم يحدد النادي اللندني قيمة صفقة التعاقد مع جاكسون المولود في غامبيا والبالغ من العمر 22 عاما، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تمت مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.



وسجل جاكسون الذي لعب ثلاث مباريات دولية مع "أسود التيرانغا"، 12 هدفا في الدوري الإسباني العام الماضي.



وهذه هي الصفقة الأولى هذا الصيف لتشيلسي الذي ركز بشكل أساسي على تقليص تشكيلته مع رحيل الفرنسي نغولو كانتي بنهاية عقده إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والسنغاليين حارس المرمى إدوار ميندي والمدافع خاليدو كوليبالي إلى صفوف الأهلي والهلال السعوديين تواليا.



كما تخلى تشيلسي عن خدمات لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المنتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، والألماني كاي هافيرتس إلى جاره أرسنال، وروبن لوفتوس-تشيك إلى ميلان الإيطالي، بينما قد يوقع مايسون ماونت قريبا مع مانشستر يونايتد.

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