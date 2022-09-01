تشيلسي يتفق مع برشلونة على صفقة أوباميانج

الوكيل الاخباري

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- بات المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على أعتاب العودة إلى البريميرليج من جديد عبر بوابة العاصمة لندن، لكن من خلال نادي تشيلسي هذه المرة.وبحسب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، توصل تشيلسي لاتفاق من حيث المبدأ مع برشلونة، بشأن ضم أوباميانج مقابل 14 مليون يورو إلى جانب تضمين ماركو ألونسو في الصفقة.ويعمل الجانبان حاليًا على إتمام الصفقة، ومن المنتظر أن يطير أوباميانج للندن في الساعات المقبلة.وخاض أوباميانج في الموسم الماضي 24 مباراة رفقة برشلونة في جميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفا وحيدا.وسبق أن خاض الدولي الجابوني 163 مباراة رفقة آرسنال في جميع المسابقات، سجل خلالها 92 هدفًا وصنع 21 لزملائه، وتوج مع المدفعجية بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.يذكر أن الصفقة تأخرت بسبب المفاوضات الطويلة بين كلا الناديين، بجانب إصابة أوباميانج في الفك خلال حادث السرقة الذي تعرض له في منزله.