الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

اجتماع يبحث تصويب الأوضاع الضريبية لمصدري الخضار والفواكه

برنامج جائزة الحسن للشباب يخرج 73 مشاركا

وزير الزراعة يستقبل المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الامن العام : مقتل أربعيني طعنا في مجمع الطفيلة

إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في 1457 قضية

الخميس، 01-09-2022 04:55 م

تشيلسي يتفق مع برشلونة على صفقة أوباميانج

920221162524709084612


الوكيل الاخباري - بات المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على أعتاب العودة إلى البريميرليج من جديد عبر بوابة العاصمة لندن، لكن من خلال نادي تشيلسي هذه المرة.اضافة اعلان


وبحسب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، توصل تشيلسي لاتفاق من حيث المبدأ مع برشلونة، بشأن ضم أوباميانج مقابل 14 مليون يورو إلى جانب تضمين ماركو ألونسو في الصفقة.

ويعمل الجانبان حاليًا على إتمام الصفقة، ومن المنتظر أن يطير أوباميانج للندن في الساعات المقبلة.

وخاض أوباميانج في الموسم الماضي 24 مباراة رفقة برشلونة في جميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفا وحيدا.

وسبق أن خاض الدولي الجابوني 163 مباراة رفقة آرسنال في جميع المسابقات، سجل خلالها 92 هدفًا وصنع 21 لزملائه، وتوج مع المدفعجية بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

يذكر أن الصفقة تأخرت بسبب المفاوضات الطويلة بين كلا الناديين، بجانب إصابة أوباميانج في الفك خلال حادث السرقة الذي تعرض له في منزله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

في اليوم الأول من المسابقة .. مربط محمد يحيا المحارمة يتربع على عرش الشرق الأوسط

920221112757605090607

ميسي ورونالدو على رأس 7 نجوم تنتهي عقودهم نهاية الموسم

skysports-lisandro-martinez_5846996

مارتينيز أفضل لاعب في مانشستر يونايتد خلال شهر آب

CARVAJAL

نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

85007496_1543808252424626_1118854219151966208_n

الحزن يخيم على الرياضة الأردنية بعد غياب الرمثاوي الأبرز

1c813eb6-10f4-45d0-83ef-f68694e98367

أرقام الدوري : صراع ثلاثي كبير وصدارة فيصلاوية بفارق المواجهات

أخبار متعلقة
GettyImages-1242501971

كوليبالي يسجل الهدف الأول لتشيلسي بمرمى توتنهام