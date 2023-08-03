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الخميس، 03-08-2023 04:35 م

تشيلسي يتفق مع حارس برايتون

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الوكيل الإخباري -  أكدت تقارير صحفية، مساء الخميس، توصل تشيلسي إلى اتفاق مع برايتون، لضم الحارس روبرت سانشيز.

وسيوفر الحارس الإسباني المنافسة المطلوبة لمواطنه كيبا أريزابالاجا بين خشبات مرمى تشيلسي، بعد مغادرة إدوارد ميندي للانضمام إلى أهلي جدة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، من المقرر إجراء الفحص الطبي "قريبا"، بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي سيدفع رسوما أولية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات متعلقة بالأداء.

ويعد بن روبرتس، مدرب حراس مرمى تشيلسي، من أشد المعجبين بسانشيز بعد أن عمل معه في برايتون سابقا.

وأثبت سانشيز نفسه بقوة كحارس مرمى برايتون الأول تحت قيادة جراهام بوتر، لكن بعد وصول روبرتو دي زيربي، وجد نفسه أسير مقاعد البدلاء لحساب جايسون ستيل.

وضم برايتون الحارس الهولندي تحت 21 عاما بارت فيربروجن هذا الصيف من أندرلخت مقابل 16.3 مليون جنيه إسترليني، ما صعب من مهمة سانشيز في المنافسة على مقعد بالتشكيل الأساسي.

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