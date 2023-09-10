الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين

شكاوى من عدم توفر مرافقين لحافلات نقل طلبة مكفوفين في عمّان

معهد الجيوفيزياء المغربي: قوة الزلزال المُدمر كانت مفاجئة

في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

ضباط ارتباط وتفتيش على المخالفات لمكافحة التدخين بالاردن

مشاجرة بالادوات الحادة في عمان

الصرايرة: قرار مرتقب بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية

تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ضاحية الرشيد

نقابة الأطباء: فرق طبية جاهزة للمساهمة بجهود الإغاثة في المغرب

الأحد، 10-09-2023 01:26 م

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة جديدة

920231010315821892501


الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشيلسي تلقى ضربة موجعة جديدة بعدما أصبح مهدداً بخسارة إحدى أبرز صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية.

قالت الصحيفة إنه هناك مخاوف في النادي اللندني من أن تكون إصابة الوافد الجديد روميو لافيا أسوأ من المتوقع.

وذكرت: "الدولي البلجيكي تعرض لإصابة قوية في الكاحل الخميس الماضي خلال التدريبات بينما أثبتت الفحوصات أنه هناك احتمالية أن يغيب لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات".

اضافة اعلان


وأوضحت: "اللاعب الذي انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني لم يشارك في أي مباراة وقد يستمر في مشاهدة الفريق من المدرجات لأشهر عديدة".


وأشارت إلى أن "البلوز" يواجه كابوس حقيقي بسبب معاناته من الإصابات في الأسابيع الأولى من الموسم، إذ يظل ريس جيمس بعيداً عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ، في حين أن كارني تشوكويميكا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو جميعهم غائبون على المدى الطويل، كما تضم قائمة المصابين بينوا بادياشيل وتريفوه تشالوبا.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920231093739543285210

إنتر ميامي يواصل انتصاراته رغم أول غياب لميسي

920231092831868337793 (1)

فوز قاتل لأولمبي الأردن على عُمان

920231091515159195259

محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب

92023109127812338235 (1)

بدر هاري يلغي نزاله في باريس تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

92023109959935684977

حكيمي ونجوم المنتخب المغربي يشاركون في حملة التبرع لضحايا الزلزال

1

اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية

أخبار متعلقة
820232710209897551188 (1)

لوكاكو يعلن انتقاله إلى روما

820232291158514999630

ساكا يدخل تاريخ نادي أرسنال

8202319125615723060709 (1)

رسالة تهديد من بوكيتينو لنجوم تشيلسي

820231415132520562236

الإطاحة بنيمار تقوي مشروع باريس الجديد

8202314153849805460515

3 بطولات جديدة للأندية الاسيوية وجائزة مالية ضخمة

8202314134328203077804

أستون فيلا يخسر مدافعه لفترة طويلة