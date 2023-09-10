تشيلسي يتلقى ضربة موجعة جديدة

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشيلسي تلقى ضربة موجعة جديدة بعدما أصبح مهدداً بخسارة إحدى أبرز صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية.



قالت الصحيفة إنه هناك مخاوف في النادي اللندني من أن تكون إصابة الوافد الجديد روميو لافيا أسوأ من المتوقع.



وذكرت: "الدولي البلجيكي تعرض لإصابة قوية في الكاحل الخميس الماضي خلال التدريبات بينما أثبتت الفحوصات أنه هناك احتمالية أن يغيب لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات".

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وأوضحت: "اللاعب الذي انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني لم يشارك في أي مباراة وقد يستمر في مشاهدة الفريق من المدرجات لأشهر عديدة".



وأشارت إلى أن "البلوز" يواجه كابوس حقيقي بسبب معاناته من الإصابات في الأسابيع الأولى من الموسم، إذ يظل ريس جيمس بعيداً عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ، في حين أن كارني تشوكويميكا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو جميعهم غائبون على المدى الطويل، كما تضم قائمة المصابين بينوا بادياشيل وتريفوه تشالوبا.

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